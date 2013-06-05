ЄС хоче бути впевненим, що співпраця України з МС не зашкодить асоціації
17:25, 05 червня 2013Політика
459 0
ЄС не проти співпраці України з Митним союзом, але не хоче, щоб вона заважала угоді про асоціацію.
ЄС не проти співпраці з МС, але... / Фото : kmu.gov.ua
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на конференції в Європарламенті щодо відносин Україна-ЄС представник Європейської служби зовнішніх дій Девід О'Салліван.
“Я хочу сказати дуже чітко: Україна має зберігати гарні відносини з усіма партнерами”, - сказав представник ЄС.
На тему: МЗС: Меморандум з Митним союзом не означає зміни вектора
“З іншого боку, ми маємо бути впевненими, що будь-яка форма співробітництва з Митним союзом не заважатиме реалізації положень угоди про асоціацію”, - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter