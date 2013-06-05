ЄС хоче бути впевненим, що співпраця України з МС не зашкодить асоціації

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на конференції в Європарламенті щодо відносин Україна-ЄС представник Європейської служби зовнішніх дій Девід О'Салліван.

“Я хочу сказати дуже чітко: Україна має зберігати гарні відносини з усіма партнерами”, - сказав представник ЄС.

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“З іншого боку, ми маємо бути впевненими, що будь-яка форма співробітництва з Митним союзом не заважатиме реалізації положень угоди про асоціацію”, - додав він.