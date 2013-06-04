МЗС: Меморандум з Митним союзом не означає зміни вектора

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Підписання меморандуму не може розглядатися як зміна зовнішньополітичного курсу України, стратегічним пріоритетом для нас залишається європейська інтеграція”, - сказав він.

Перебийніс наголосив, що меморандум не є міжнародним договором та не тягне за собою юридичних зобов’язань для України.

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Крім того, за його словами, меморандум не містить положень, які б передбачали перспективу приєднання України до Митного союзу та Єдиного економічного простору або передачу Україною наднаціональним структурам своїх суверенних повноважень у сфері зовнішньоторговельної політики.

“Рішення України про поглиблення взаємодії з країнами Митного союзу продиктовано виключно економічними інтересами нашої держави”, - підкреслив Перебийніс.

Він повідомив, що за результатами минулого року на країни Митного союзу припадає 36,3%, або 63 млрд дол. зовнішнього торговельного обороту України.

“Для нашої країни це торговельний партнер номер один”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали Меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.