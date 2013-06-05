Регіонал пояснив, чому ігнорував засідання ТСК щодо фальсифікації виборів

Народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Олійник заявив, що від нього приховували місце проведення засідань тимчасової слідчої комісії щодо перегляду результатів виборів до Ради.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Я був ініціатором декілька раз щодо місця, де вона буде засідати. Потім ми зустрілися і я сказав, що не буду приймати участь у роботі… Кожен раз – хочу чи не хочу - вам треба повідомляти, де буде відбуватися засідання комісії. Ви жодного разу мені не повідомили. Ось у чому помилка", - заявив Олійник, звертаючись до голови ТСК Арсена Авакова.

Водночас сам депутат "Батьківщини" спростував таке звинувачення.

"Перед кожним засіданням на електронну пошту кожного депутата комісії, як правило, за добу до початку комісії йшла інформація, де і коли буде засідати комісія. Такою інформацією володів і глава секретаріату ВР Зайчук", - запевнив Аваков.

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Окрім того, Олійник додав, що ігнорував засідання ТСК, бо у пояснювальній записці щодо її утворення використані некоректні звороти, які вже містять у своєму контексті висновки.

"Навіщо утворювати комісію, коли тут вже прописаний результат? У назві написано "з питань розслідування фактів антикорупційного перегляду". А що вже комісія зробила такий висновок?" - сказав "регіонал".

"Ми протестуємо проти створення комісії, де висновки вже зроблені в самих пояснювальних записках", - додав він.

"Треба було прописати, що комісія створюється для вивчення ситуації, яка склалася під час виборів. А чи фальшування або інші процеси відбулися, це було б у висновках самої комісії", - зазначив Олійник.

Як відомо, 5 червня Верховна Рада припинила роботу тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих фальсифікацій на виборах депутатів Ради.

Основним висновком комісії є те, що ЦВК могла оголосити переможців по всіх 5 проблемних округах, маючи технічну можливість за допомогою відеозображення з усіх виборчих дільниць.