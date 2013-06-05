Рибак закрив комісію з розслідування фальсифікацій на виборах 2012 року

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про припинення повноважень Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

За словами Рибака, комісія мала прозвітувати про виконану роботу не пізніше місяця з дня ухвалення рішення про створення цієї ТСК, тобто 21 квітня 2013 року, але цей звіт не відбувся, тому повноваження комісії припиняються.

У відповідь народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка заявив, що відповідальними за зрив роботи цієї комісії є лідери фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та фракції КПУ Петро Симоненко.

Він наголосив, що члени цих фракцій “Колесніченко, Лук’янов, Мельниченко, Олійник, Шпенов і Матвеєв - це ті люди, які, не дивлячись на добре організовану роботу з боку голови (Арсена Авакова - УНІАН), жодного разу не з’явилися на засідання комісії і про причини цього не проінформували”.

Швайка підкреслив, що “відповідальність за бездіяльність цієї комісії лежить на КПУ та Партії регіонів”.

У свою чергу голова ТСК Аваков наголосив, що вимагає звіту комісії у парламентській залі, оскільки цей звіт був вчасно поданий до сектору реєстрації ВР.

Він повідомив, що звернувся вчасно письмово до Рибака з вимогою надати слово для оприлюднення звіту комісії. Аваков підкреслив, що члени фракцій Партії регіонів і КПУ ігнорували засідання комісії, і “я хочу сказати, чому вони це робили - вони боялися тих фактів, які комісія досліджувала”.

Аваков наполягає на тому, щоб звіт комісії був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Водночас Симоненко заявив, що підтримує дії Рибака щодо припинення діяльності цієї ТСК. За його словами, ця комісія робила лише “популістські заяви”, а не розслідувала факти.

Як повідомляв УНІАН, дана ТСК завжди збиралася на засідання за відсутності кворуму, оскільки члени комісії від Партії регіоінв і КПУ не приходили.