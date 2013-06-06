У «Батьківщині» вважають, що Україна може повторити турецький сценарій

За його словами, ситуація в країні напружена до межі. "В принципі, очевидно, що в Україні стиснута соціальна пружина. Крім соціальних негараздів є і абсолютне свавілля влади - приклади цього можна знайти скрізь і всюди. Ми ж весь час з усіх можливих майданчиків говоримо владі - зупиніться. А ні то буде вибух", - заявив депутат у розмові з Росбалтом.

"У Стамбулі теж все вибухнуло в несподіваному місці. Вуличні протести в Туреччині - це реакція не стільки на забудову парку, скільки на зневажливе ставлення влади до народу. В Україні влада також провокує подібну реакцію. Зараз важко сказати, що, коли і в який момент рвоне, але те, що до цього все йде - очевидно ", - резюмував Андрій Сенченко.

Нагадаємо, що в Стамбулі тривають масові заворушення, пов'язані з рішенням уряду про забудову площі Таксим. Для розгону демонстрантів поліція була змушена застосувати сльозогінний газ і водомети, передає телеканал Al Arabiya. Протест проти забудови площі переріс в акції проти уряду прем'єр-міністра Реджепа Тайіпа Ердогана. "Об'єднаймося проти фашизму" і "Уряд - у відставку!" стали двома найбільш популярними гаслами демонстрантів.