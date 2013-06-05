У центр Стамбула знову вийшли десятки тисяч людей

Десятки тисяч жителів турецького міста Стамбул збираються в ці хвилини на маніфестацію проти політики нинішнього уряду країни на чолі з Тайіпом Ердоганом. Про це передає з місця подій кореспондент РІА «Новости».

Чисельність демонстрації сьогодні пояснюється тим, що вранці в лікарні від поранень помер третій учасник протестних виступів, що почалися в Стамбулі наприкінці минулого тижня і поширилися на найбільші міста країни. Присутні на площі Таксим в центрі Стамбула висловлюють своє обурення з приводу дій турецької поліції і готові продовжувати демонстрації задля притягнення до суду вищих чинів МВС, "які допустили загибель мирних громадян".

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На під'їзді до площі розташувалося кілька спецмашин поліції та "швидкої допомоги". Увечері протестувальники почали барикадувати всі вулиці, що ведуть у центральних кварталів, залишаючи в завалах лише невеликі проходи для самих демонстрантів. Проїзд вулицями, які ведуть до центру, практично повністю блокований.

Основні події в центрі Стамбула повинні початися з настанням темряви.

Дев'ятий день по всій Туреччині тривають антиурядові виступи, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста. Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини та звинувачують владу в тому, що вона втручається в життя простих громадян. Прем'єр-міністр Ердоган вважає, що акції організовані екстремістами.