Богословська: ПР пропонуватиме провести вибори у Києві у вересні 2013 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу народний депутат України Інна Богословська (фракція Партії регіонів).

За її словами, опозиція дізналася про те, що фракція ПР пропонуватиме проект постанови щодо проведення виборів в Києві, й оскільки не хоче цих виборів, то зриває засідання парламенту.

На уточнююче запитання УНІАН, на яку дату пропонується призначити вибори у Києві, Богословська кілька разів намагалася уникнути відповіді, але потім все таки сказала, що вибори пропонуються провести разом із виборами у 5 проблемних округах — у вересні 2013 року.

При цьому вона не уточнювала, чи йдеться лише про вибори мера столиці, чий й про вибори депутатів Київради.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня після засідання Погоджувальної ради голова ВР Володимир Рибак сказав журналістам, що цього тижня Верховна Рада не розглядатиме питання про вибори у Києві.

30 травня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

При цьому, як зазначається в рішенні КС, подовження або скорочення термінів повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного проведення всіх чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

Водночас опозиція наполягає на призначенні виборів мера Києва та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року.

Довідка УНІАН. 25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

2 червня завершився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.