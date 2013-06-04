Представництво ЄС закликає провести київські вибори «в розумних часових рамках»

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

«У зв'язку із загальним прагненням просуватися до політичної асоціації і економічної інтеграції України з ЄС, Європейський Союз приділяє ретельну увагу вшануванню загальних цінностей, зокрема таких демократичних принципів, як вільні та справедливі вибори, і тому ми глибоко стурбовані оголошеним відтермінуванням місцевих виборів до 2015 року, оскільки останній раз вибори проводилися в 2008 році», - зазначив Стулік.

Він наголосив, що вибори мають проводитися в розумних часових рамках.

На тему: Двоє суддів КС вважають рішення щодо київських виборів неправильним

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

При цьому, як зазначається в рішенні КС, подовження або скорочення термінів повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного проведення всіх чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

Водночас опозиція наполягає на призначенні виборів мера Києва та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року.

Довідка УНІАН. 25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

2 червня завершився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.