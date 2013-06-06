Пшонка підвищив процесуального прокурора у справі Щербаня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

До цього Пушкар обіймав посаду першого заступника начальника вказаного Головного управління.

"Олег Пушкар має значний досвід роботи на різних ділянках прокурорсько-слідчої роботи та за роки професійної діяльності зарекомендував себе як досвідчений фахівець", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як відомо, Пушкар був процесуальним прокурором у провадженні у справі про вбивство Євгена Щербаня і представляв прокуратуру під час допиту свідків у цій справі на досудовому слідстві.