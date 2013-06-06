Пшонка підвищив процесуального прокурора у справі Щербаня
17:49, 06 червня 2013Політика
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Генеральний прокурор Віктор Пшонка підвищив Олега Пушкаря до начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури.
Олег Пушкар пішов на підвищення
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.
До цього Пушкар обіймав посаду першого заступника начальника вказаного Головного управління.
"Олег Пушкар має значний досвід роботи на різних ділянках прокурорсько-слідчої роботи та за роки професійної діяльності зарекомендував себе як досвідчений фахівець", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Як відомо, Пушкар був процесуальним прокурором у провадженні у справі про вбивство Євгена Щербаня і представляв прокуратуру під час допиту свідків у цій справі на досудовому слідстві.
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