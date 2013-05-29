Чоловік Тимошенко стверджує, що Мельниченко «ліг» під Кузьміна

Чоловік екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр, який одержав політичний притулок в Чехії, стверджує, що колишній майор держохорони Микола Мельниченко пропонував йому звинуватити у вбивстві депутата Євгена Щербаня Президента України Віктора Януковича.

Про це Тимошенко розповів в інтерв'ю виданню Forbes.

За словами Тимошенка, він бачився з Мельниченком один раз у житті. Зустрілися вони у Празі і, як сказав Тимошенко, Мельниченко запропонував йому свої послуги за винагороду. «Сказав, ніби у нього на плівках щось є про нібито причетність «Януковича і Ко» до вбивства Щербаня. Я поважаю себе і репутацію чесних людей. Мельниченко – людина без честі і совісті», – сказав Тимошенко. Він також упевнений, що зараз «майор повністю ліг під «проффесора юридичних наук» Кузьміна з усіма наслідками, що витікають для нього особисто і, на жаль, для багатьох інших».

Тимошенко зазначив, що був особисто знайомий із загиблим Щербанем: «У нас були прості людські стосунки. Часто говорили про роботу, життя, інтереси. Ми (разом з Юлією Тимошенко) кілька разів приїжджали до Донецька на запрошення Євгена як друзі на різні заходи. Іноді говорили відверто про різні проблеми». Він також додав, що у Щербаня були «безпрецедентні заходи особистої безпеки, бізнесу, сім'ї», що Тимошенко дуже дивувало.

Чоловік екс-прем'єра підкреслив, що ніяких конфліктів у його дружини з Євгеном Щербанем не було: «Всі ділові питання вирішувалися шляхом конструктивних переговорів і ділової співпраці. Як бізнес-партнери».

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Як повідомляв УНІАН, 28 травня в інтерв'ю українським ЗМІ перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін сказав, що Мельниченку пропонували стати учасником провокації проти Януковича з метою звинуватити його у вбивстві Щербаня. «Йому пропонували стати учасником фальсифікацій плівок записів, які б підтверджували цю версію. За це йому пропонували гроші. Мельниченко зробив офіційну заяву із цього приводу» - повідомив Кузьмін і додав, що заява прийнята, і по ній проводиться перевірка.