Азаров вважає невігласами депутатів, яких не зацікавило послання Януковича

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що у депутатів від опозиції, які не приділили уваги щорічному Посланню Президента України Віктора Януковича, недостатньо освіти.

Про це глава уряду заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

“На жаль, черговий тиждень у Верховній Раді вкотре завершився безрезультатно. Знову опозиційні фракції заблокували роботу Верховної Ради, і парламент не зміг ухвалити важливі для країни рішення. Важко сказати, який привід для чергової блокади був придуманий. Мене найбільше вразило те, як поставилися так звані опозиціонери до щорічного Послання Президента. Вони цей серйозний фундаментальний документ навіть не стали читати. Можливо, внаслідок недостатньої освіти й підготовленості, а може тому, що їм це нецікаво”, - сказав Азаров.

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На його думку, дивно для політиків такого рівня таке ставлення до документа, де міститься аналіз поточної соціально-економічної ситуації в країні, а також заходи щодо розвитку країни, запропоновані Президентом.

“Але якщо це не цікавить наших опозиціонерів, тоді дозволено поставити питання: що тоді для них важливо й цікаво? Звичайно, те, що не працює парламент - це дуже великий і негативний чинник у розвитку країни”, - підкреслив Азаров.