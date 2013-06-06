Опозиція складає примірники послання Президента на трибуні

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати переглянули свої примірники послання.

У даний час на трибуні вже лежить велика купа паперів.

Водночас голова ВР Володимир Рибак відкриває засідання, незважаючи на те, що депутати від опозиції скупчилися біля трибуни.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Віктор Янукович у письмовій формі звернувся із щорічним посланням до Верховної Ради. З текстом послання можна ознайомитись тут.