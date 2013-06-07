У Китаї згорів забитий людьми автобус: 42 загиблих, 33 поранених

У Китаї під час пожежі в рейсовому міському автобусі в південно-східній провінції Фуцзянь загинули 42 людини, ще 33 зазнали поранень.

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Як передає РІА «Новости», автобус загорівся сьогодні о 18.22 за місцевим часом (13.22 за київським) у місті Сямень на відстані близько 500 метрів від зупинки.

За словами деяких очевидців, приблизно за 10 хвилин після займання прогриміли вибухи.

Ведеться розслідування причин і обставин трагедії.