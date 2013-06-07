У Херсоні загорівся автобус з пасажирами (відео)
17:13, 07 червня 2013Суспільство
674 0
У Херсоні сталося загоряння в автобусі з пасажирами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про те, що на маршруті сполученням «Херсон-Калинівка» задимівся автобус «Еталон» з пасажирами, надійшло до Служби порятунку «101» сьогодні о 13.00.
За 7 хвилин на місце події прибуло 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 20. Загоряння було ліквідовано водієм, проте рятувальники для попередження повторного спалаху вжили необхідних заходів, заливши пінним розчином двигун автобуса», - йдеться в повідомленні.
Загалом вогнем пошкоджено обшивку та передню панель автобуса.
Жертв та постраждалих немає.
Причини виникнення пожежі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter