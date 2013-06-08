Табачник повертає в школи російську мову - як другу іноземну

Прирівнювання російської до "другої іноземної мови", хоча згідно з Конституцією вона є мовою нацменшин, дозволить значно розширити її вивчення в українських школах, пише у своїй статті для ZN.UA Оксана Онищенко.

Управління освіти зібрали інформацію про те, яку саме мову вивчатимуть як другу іноземну п'ятикласники кожної школи: 52% шкіл вибрали німецьку мову, 23% - російську, 14% - французьку, 8% - англійську, 2% - польську, 1% - іспанську.

Самі працівники освіти розповідають, що на різних нарадах їх всіляко спонукають вибирати російську.

За інформацією голови парламентського комітету з питань науки і освіти Лілії Гриневич, тільки в Київській області російську як іноземну вивчатимуть 50% учнів, а в Бориспільському районі таких школярів - цілих 62%.

Як зазначає оглядач, для деяких шкіл вибір російської мови як другої іноземної є єдиним виходом у ситуації, коли другу іноземну вивчати обов'язкова, а кадрів немає.