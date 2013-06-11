Поруч з акцією опозиції в Миколаєві влада святкуватиме День медика

13:02, 11 червня 2013
Політика
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У день проведення опозицією акції "Вставай, Україно!" в Миколаєві, паралельно їй місцева влада проведе заходи з нагоди Дня медпрацівника.

У Миколаєві опозиція зустрінеться з медиками

Так, у четвер, 13 червня, в Миколаєві пройдуть святкові заходи, приурочені до Дня медичного працівника повідомили в управлінні громадських зв'язків Миколаївської мерії, пишуть НикВести.

"О 17.30 на перехресті вулиці Радянської та Адміральської (біля площі Леніна) тимчасовий мер Миколаєва, секретар міської ради Володимир Коренюгін передасть Центрам первинної медико-санітарної допомоги нові машини, призначені для сімейної медицини", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в прес-службі місцевої організації партії «Фронт Змін» 13 червня о 17.00 опозиціонери пройдуть маршем від площі Суднобудівників по вулиці Радянській до вулиці Микільської в рамках акції «Вставай, Україно!».

В акції братимуть участь лідери опозиційних парламентських фракцій Арсеній Яценюк (ВО «Батьківщина), Віталій Кличко (ПП« УДАР ») та Олег Тягнибок (ВО« Свобода).

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