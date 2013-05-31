Влада і опозиція поділили Донецьк (фото)
11:20, 31 травня 2013Політика
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З самого ранку у Донецьку, де сьогодні має відбутись хода "Вставай, Україно", місцева влада і опозиція встановили свої намети і сцену у місцях проведення майбутніх акцій.
У Донецьку готуються до акції ”Вставай, Україно” / Фото: ОстроВ
Як повідомляє ОстроВ, намети Батьківщини, УДАРу та Свободи з’явилися біля пам’ятника Шевченку та біля театру опери і балету, де планується проведення опозиційної акції.
Хода опозиції у Донецьку почнеться від Театру опери та балету / Фото: ОстроВ
Опозиція подала нову заявку до Донецької міської ради про проведення мітингу "Вставай, Україно!" не на Жовтневій площі, а біля пам'ятника українському поету Тарасу Шевченку. Мітингу буде передувати мирну ходу від будівлі театру опери та балету.
Міліція заявляє, що готова забезпечити мирне проведення акції.
Поруч з опозиційною акцією пройде дитяче свято / Фото: ОстроВ
В той же час біля будівлі Донецької ОДА сьогодні планують провести свято для дітей "Свято морозива". Для цього уже встановили сцену.
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