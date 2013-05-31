Влада і опозиція поділили Донецьк (фото)

Як повідомляє ОстроВ, намети Батьківщини, УДАРу та Свободи з’явилися біля пам’ятника Шевченку та біля театру опери і балету, де планується проведення опозиційної акції.

Опозиція подала нову заявку до Донецької міської ради про проведення мітингу "Вставай, Україно!" не на Жовтневій площі, а біля пам'ятника українському поету Тарасу Шевченку. Мітингу буде передувати мирну ходу від будівлі театру опери та балету.

Міліція заявляє, що готова забезпечити мирне проведення акції.

В той же час біля будівлі Донецької ОДА сьогодні планують провести свято для дітей "Свято морозива". Для цього уже встановили сцену.