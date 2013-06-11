Могильов надрукує 180 тисяч шкільних щоденників з ініціативами Януковича

Всі школярі Криму з 1 по 11 класи одержать у новому навчальному році безплатні щоденники з інформацією про історичні місця Криму і результати впровадження соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр освіти і науки, молоді і спорту Криму Наталія Гончарова на засіданні уряду автономії у вівторок у Сімферополі.

Щоденники кримського школяра підготовлено з ініціативи прем'єр-міністра республіки Анатолій Могильова. Буде надруковано 180 тисяч примірників.

"Щоденники нестимуть інформацію про історичні місця Криму, про відомих кримчан, а також про позитивні результати впровадження соціальних ініціатив президента", - сказала Гончарова.