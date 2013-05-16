Могильов: Російські політики намагаються розхитати стабільність у Криму

Про це Могильов заявив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, «Крим — це частина України. І ми в жодному разі себе від України не відокремлюємо. Так, російські політики постійно намагаються розхитати нашу стабільність. Але будь-які сепаратистські віяння кримчани не підтримують. І я не бачу жодних передумов відокремлення».

*** Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН.