Журналістів попередили, що знімати кортеж Януковича не варто - «з метою безпеки»

У Єнакієвому Донецької області, в прес-центрі ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» Президента України Віктора Януковича чекають близько 50 журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, всіх донецьких регіональних журналістів, у тому числі й телеоператорів, завезли в прес-центр близько 12.00, запропонували чай, каву, бутерброди і повідомили, що Президент прибуде на підприємство о 13.30.

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За інформацією прес-служби заводу, Янукович візьме участь у презентації проекту будівництва нової аглофабрики.

Представник прес-служби Адміністрації Президента пояснив журналістам, що сьогодні підходу преси до Президента не буде, і весь захід буде показано в онлайн-трансляції на встановлених у прес-центрі екранах.

Пізніше журналістам було оголошено, що у Януковича при прибутті на завод запланована зустріч з активом підприємства, яка пройде на вулиці на території ЄМЗ, тому фотокореспонденти можуть бути допущені, щоб зняти цю подію.

Фотокореспондентів попередили, що при під'їзді Януковича до заводу фотографування здійснювати не можна, «з метою вашої безпеки».