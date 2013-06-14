Янукович їде на малу батьківщину - журналістів будуть тримати на віддалі

Президент України Віктор Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку в Донецьку область.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Під час візиту в Єнакієвому Президент України візьме участь у закладенні першої цеглини нової аглофабрики ПАТ «Єнакіївський металургійний завод».

Нагадаємо, 6 грудня 2011 року Янукович заявив, що найближчим часом у Єнакієвому має бути побудована аглофабрика. Він зазначив, що це дасть можливість значно поліпшити екологічну ситуацію в місті.

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Янукович висловив упевненість, що об'єкт буде побудований не більш ніж за 4 роки.

Власник ЗАТ «СКМ», яке контролює ЄМЗ, Рінат Ахметов тоді запевнив, що аглофабрика в Єнакієвому буде побудована найближчим часом.

Журналістам повідомили, що 14 червня вони зможуть спостерігати за відвідуванням президентом ЄМЗ з прес-центру, - зазначають Новости Донбасса.

Прес-брифінг не передбачений візитом Януковича в Єнакієве.

"Для журналістів буде організовано роботу прес-центру, де буде здійснюватися роздача відео та аудіо сигналів наступних характеристик: відеовихід роз'єм BNC, відеосигнал системи РAL. Аудіовихід роз'єм XLR, аудіо сигнал аналоговий (лінійний)", - повідомили в прес-службі донецького губернатора.

Крім ЄМЗ, Янукович відвідає ще й місцеве кладовище.