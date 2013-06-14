Янукович у супроводі Ахметова приїхав на Єнакіївський метзавод

Як передає кореспондент УНІАН, до приїзду на завод Янукович відвідав в Єнакієвому центральне міське кладовище, де поховані його рідні.

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При в'їзді на територію заводу Януковича зустрічали працівники підприємства - близько 80 осіб, переважно жінок з управління капітального будівництва заводу.

Президент поспілкувався кілька хвилин з працівниками і пройшов далі на завод, де сьогодні має намір взяти участь у презентації проекту будівництва нової аглофабрики.