Урочистий з’їзд «Батьківщини» обрав нового голову політради

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив Олександр Турчинов.

Він також повідомив, що його особисто було обрано першим заступником голови партії та головою центрального штабу.

На тему: У Києві відкрився урочистий з’їзд «Батьківщини» (фото)

Також Турчинов повідомив, що заступниками партії обрано Сергія Соболєва, Бориса Тарасюка, Олекснадра Абдулліна, Сергія Власенка, Лілію Гриневич, Андрія Іванчука, Андрія Кожем’якіна, Івана Кириленка, Григорія Немирю, Сергія Пашинського, Андрія Пишного, Павла Петренка і Ярослава Федорчука.

До президії політради партії увійшли голова «Батьківщини» Тимошенко, Яценюк, Турчинов, Абдуллін, Арсен Аваков, Власенко, Гриневич, Іванчук, Кожем’якін, Кириленко, Немиря, Пашинський, Пишний, Петренко, Соболєв, Тарасюк, Федорчук.