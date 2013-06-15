У Києві відкрився урочистий з’їзд «Батьківщини» (фото)

З’їзд розпочався з оприлюднення листа-звернення голови партії, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до делегатів.

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Як передає кореспондент УНІАН, звернення зачитала дочка голови «Батьківщини» Євгенія Тимошенко після того, як перший заступник голови політради партї, керівник центрального штабу Олександр Турчинов відкрив з’їзд.

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Після оприлюднення листа делегати з’їзду почали скандувати: “Юлі – волю”, підвівшися з місць.

На з’їзді присутні понад 2 тисячі делегатів, у тому числі члени фракції “Батьківщина” у Верховній Раді України, а також Юрій Луценко.

У свою чергу, у столичному главку міліції повідомили, що кількість людей, присутніх на Михайлівській площі, не перевищує 1,5 тисячі.