Яценюк визнає, що на шляху об’єднання політичних сил були помилки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на урочистому об’єднавчому з’їзді “Батьківщини”, що проходив у Києві на Михайлівській площі.

На тему: Яценюку, Соболєву, Тарасюку і Кужель видали партквитки «Батьківщини» (фото)

За словами Яценюка, на шляху об’єднання були “перемоги, але й були поразки”. “На цьому шляху були помилки, у тому числі й мої особисто помилки, але сила тоді, коли ти знаходиш можливість, по-перше, їх визнати, а по-друге, їх не допускати”, - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що об’єднання опозиційних сил у парламенті показало, що “навіть у меншості можна і потрібно боротися за права українців, які проголосували за опозицію”.

На його думку, Президент Віктор Янукович “втратив контроль” над Верховною Радою. “Але надалі шлях буде дуже і дуже складний. Віктор Янукович програє президентські вибори, але він не піде із влади. І тому тільки в єдності з народом України нам треба буде захищати вибір народу, а це новий Президент України, а це новий український шлях - шлях України до Європи”, - наголосив Яценюк.

На його переконання, що саме голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко здобуде перемогу на президентських виборах.