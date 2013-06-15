Яценюку, Соболєву, Тарасюку і Кужель видали партквитки «Батьківщини» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, вручав квитки перший заступник голови політради Олександр Турчинов на сцені з’їзду.

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Він зазначив, що ця церемонія відбувається за дорученням голови партії Юлії Тимошенко.

Перед врученням партійного квитка Кужель Турчинов сказав: “Я хочу вручити партійний квиток людині, яка прийняла рішення вступати до лав “Батьківщини” там, за гратами, де разом з нашим лідером проводила акцію протесту (у лікарні в Харкові УНІАН)”.

Також на з’їзді було оприлюднено привітання президента Європейської народної партії Вільфреда Мартенса: “Юлія залишається справжнім лідером демократів, яка надихає, мотивує і яка завжди разом з вами у своїх думках і у серці. Я захоплююсь тим, що у цей надзвичайний час свого життя вона все таки знаходить сили і мудрість, щоб очолити процес об’єднання разом з Арсенієм Яценюком”.

У привітанні зазначається, що ЄНП “рішуче вірить у європейське майбутнє України”.

“На жаль, чинна влада і Президент Янукович поки що не переконали нас, що вони підтримують європейські цінності. Серед цих прикладів - політичні переслідування і політичні в’язні. Я вірю, що Україна зможе не втратити свій шанс на підписання Угоди про асоціацію і що керівництво країни виконає вимоги Вільнюського саміту”, - йдеться у привітанні.

Також з’їзд привітали партії “УДАР” та ВО “Свобода”.