ЗМІ: Венеціанська комісія готує невтішне рішення для України

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина», після ухвалення відповідних змін судді судів загальної юрисдикції призначатимуться Президентом за поданням Вищої ради юстиції.

Водночас Венеціанська комісія критично оцінила Закон "Про всеукраїнський референдум" і проект закону про проведення перевиборів у п'яти округах, де не були встановлені результати голосування.

"Закон і законопроект подавала перший заступник міністра юстиції Інна Ємельянова, рішення комісії буде оприлюднено пізніше, але за підсумками обговорення можна сказати, що воно невтішне для України", - повідомило джерело у Венеціанській комісії.

Про те, що рішення Комісії з цих питань буде негативним, у парламенті знали наперед. "Ще в попередньому висновку Комісії було сказано, що закон про референдум суперечить принципам демократії, оскільки виключає парламент з процесу ухвалення рішень", - заявив народний депутат Сергій Соболєв.

В опозиції готуються скасувати закон, ґрунтуючись на висновку Венеціанської комісії. "Партія «УДАР» і низка громадських організацій підготували подання до Конституційного суду, щоб скасувати цей закон. Зараз цілком відповідний момент, а висновки ВК можуть стати вагомим аргументом для КС", - заявив народний депутат Валерій Карпунцов



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