Кравчук дякує Венеціанській комісії за оперативність і розуміння

Про це повідомив голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчука, коментуючи результати засідання Європейської комісії за демократію через право, що відбулося 14 червня в Страсбурзі, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На переконання Кравчука, «позиція Венеціанської комісії свідчить про те, що у своїх підходах до реформування системи правосуддя Конституційна асамблея, на яку главою держави покладено завдання щодо підготовки пропозицій про внесення змін до Конституції України, дотримується європейських цінностей».

Як підкреслив Кравчук, оперативність, з якою Венеціанська комісія, розглянула звернення Конституційної асамблеї, свідчить про увагу, яка приділяється європейськими інституціями реформам в Україні, про підтримку європейського курсу держави.

Удосконалення Конституції України в частині правосуддя було визначено одним з ключових в роботі Конституційної асамблеї. Зазначив він. Наприкінці минулого року до Конституційної асамблеї надійшов проект закону про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суду, напрацьований робочою групою Адміністрації Президента. У Конституційній асамблеї також напрацьовувалися пропозиції щодо напрямів та підходів до реформування Основного Закону.

За словами голови Конституційної асамблеї, в квітні цього року він звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати свої рекомендації як стосовно законопроекту, так і щодо додаткових змін, які були напрацьовані Конституційною асамблеєю. Венеціанська комісія розглянула це звернення і допомогла в подальшій роботі над законопроектом, зазначив він.

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На сьогодні, повідомив Кравчук, «ми маємо цілісну позицію Венеціанської комісії з цього питання». Пропозиції, надіслані у робочому порядку до Комісії Конституційною асамблеєю, у цілому оцінені позитивно. Тому, як вважає голова спеціального допоміжного органу при Президентові України, Конституційна асамблея може брати їх за основу в своїй подальшій роботі над змінами в цій сфері й, ймовірно, вже найближчим часом запропонує доопрацьований з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії законопроект, який буде надіслано Президентові України.

Кравчук відзначив також, що в Конституційній асамблеї вже практично завершена підготовка проекту Концепції внесення змін до Конституції України, яка буде розглянута на засіданні в цьому місяці.

Голова Асамблеї подякував Венеціанській комісії за глибоке розуміння проблем, пов’язаних з конституційною реформою в Україні, та висловив сподівання на подальшу співпрацю.