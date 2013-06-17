Венеціанська комісія пропонує пустити на вибори осіб із судимостями

Венеціанська комісія наполягає, що реформа української виборчої системи потребує комплексного підходу, а не внесення точкових змін в окремі закони.

Про це повідомляє Zn.ua, посилаючись на офіційний висновок ВК і ОБСЄ/БДІПЛ.

Як наголошується, Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) і Бюро демократичних інститутів і прав, що представляє ОБСЄ, критично оцінили проекти законів України про повторні вибори народних депутатів та про внесення змін до деяких законів з метою вдосконалення виборчого законодавства. Зазначені документи були направлені у ВК та ОБСЄ/БДІПЛ у квітні нинішнього року. В листі міністра юстиції України Олександра Лавриновича містилося проханням надати коментарі до тестів зазначених документів.

В офіційному висновку ВК та ОБСЄ/БДІПЛ європейські експерти, відзначивши низку позитивних змін, внесених у виборче законодавство України, вказали на ряд істотних недоліків у запропонованих законопроектах.

Найбільш серйозними недоліками ВК та ОБСЄ/БДІПЛ вважають:

обмеження права на висунення кандидатом у народні депутати особи, засудженої за вчинення умисного злочину, незалежно від його тяжкості;

вимогу про обов'язкове п'ятирічне проживання кандидата на території України;

невиправдані преференції, надані парламентським партіям при формуванні виборчих комісій;

відсутність механізму незалежного моніторингу фінансування виборчих кампаній;

певні обмеження права на свободу висловлювання;

збереження максимальної кількості виборців на дільниці на рівні 2,5 тис. осіб (що, з точки зору євроспеціалістів, є надто великою цифрою).

ВК та ОБСЄ/БДІП зазначають, що ряд критикованих обмежень (зокрема, вимога про обов'язкове п'ятирічне проживання на території України) випливають із вимог Основного закону. Але звертають увагу: "Україна перебуває у процесі перегляду Конституції, що робить можливим внесення відповідних змін".

ВК та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують зменшення прохідного бар'єру для політичних партій з 5% до 3%, а в як паліатив пропонують законодавчо передбачити можливість формування виборчих блоків.

Європейські експерти в галузі виборчого права вважають за необхідне надати українській ЦВК "діючі регуляторні функції в процесі реєстрації кандидатів і право скасовувати необгрунтовані рішення окружних виборчих комісій щодо реєстрації кандидатів". Автори висновку вважають доцільним, щоб усі дані (як попередні, так і остаточні), отримані від усіх дільничних і виборчих комісій, публікувалися на сайті ЦВК з метою своєчасного інформування виборців та підвищення прозорості виборчого процесу.

Автори вважають за можливе переглянути положення виборчого закону, згідно з яким заборонено використання у виборчій кампанії зарубіжних ЗМІ, що здійснюють свою діяльність на території України. У Венеціанської комісії та ОБСЄ вважають, що таке обмеження порушує право громадян на отримання інформації.

Серйозну критику експертів викликали положення, що визначають планку зловживань, перевищення якого не дозволяє встановити волю виборців. "Такі довільні стандарти зловживання важко виправдати. Вони встановлюють допустимий рівень шахрайства, несумісний з проведенням належних виборів (...) Результати виборів повинні бути визнані недійсними, якщо рівень шахрайства або неправомірних дій був таким, при якому волевиявлення виборців не може бути визначене".

Дві поважні європейські структури вкотре нагадали: реформа української виборчої системи потребує комплексного підходу і гармонізації нормативно-правових бази, а не внесення точкових змін в окремі закони. Кінцевим результатом гармонізації та систематизації, з точки зору експертів ВК та ОБСЄ/БДІПЛ, має стати формування єдиного виборчого кодексу