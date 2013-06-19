Міліціонер каже, що Сніцарчук розхитувала бойову машину і просила її побити

Про це вона написала у Facebook.

"Із висловлювань "регіоналки", яка входить у комітет з питань свободи слова і ТСК з розслідування інциденту 18 травня, я зрозуміла, що їй ментально ближчі судимі люди, ніж журналісти ("Румун" – умовно судимий, один із його поплічників – тричі судимий). Я в жодному разі не претендую на ментальну близькість з цією пані. Але слухати "наживо" на засіданнях ТСК її сентенції - у мене не вистачає часу і натхнення", - пише Сніцарчук.

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"Я не знаю, як вчинити з відвідуваннями ТСК. З одного боку, за створення такої комісії виступали непогані люди. А з іншого – жодна ТСК у раді, якщо я не помиляюся, не може похвалитися якимись адекватними і справді важливими висновками. Зрештою, більшість часу конкретно у цій ТСК однак присвячують питанню БРДМу, якого я, на щастя, того дня не бачила, лише опісля – у відеозаписах. А то б – упевнена – мені б приписали і цей броньовичок. Чому упевнена? Тому що ознайомлена з матеріалами справи. Серед 200 свідчень міліціонерів «під копірку» - знайшовся один винятковий, який засвідчив, що саме я… розхитувала!.. БРДМ! і ще й … просила! … міліціонерів! ..побити! .. мене! Я ще не відійшла від усвідомлення, що можу однією лівою розкидати кількадесят боксерів, а, виявляється, уже хтось «бачив» як «хитаю» бойову махіну. Припрошуючи міліцію до бою, - обурюється Сніцарчук.

"Брати участь у цьому всьому маразмі і апогеї маячні – нема жодного бажання", - каже журналістка.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня, під час мітингу опозиції (близько 14.20) невідомі у спортивних костюмах до крові побили журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Це відбувалося на очах правоохоронців, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу. Також представники міліції не скористалися фото і відеоматеріалами, аби оперативно затримати нападників.

Як відомо, Шевченківським райуправлінням міліції у зв'язку з подіями 18 травня в центрі Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч. 1 ст.171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).