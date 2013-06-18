За побиття журналістів судитимуть чотирьох людей

У справі нападу на журналістів Ольгу Сніцарчук і Владислава Соделя 18 травня судитимуть чотирьох осіб. Про це на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 18 червня повідомив заступник генерального прокурора Анатолій Пришко, повідомляє «Телекритика».

«По цій справі четверо вже йдуть до суду», - сказав він.

Раніше прокуратура Шевченківського району затвердила і скерувала до Шевченківського райсуду обвинувальний акт стосовно одного підозрюваного в хуліганських діях і перешкоджанні журналістам - Вадима Тітушка, а досудове розслідування стосовно інших трьох підозрюваних тривало.

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Зі слів Пришка, за цей рік загалом відкрито близько 150 кримінальних проваджень щодо порушення прав журналістів, у тому числі 40 - по 171-й статті Кримінального кодексу (перешкоджання діяльності журналістів), вісім із них скеровано до суду.

Нагадаємо, 18 травня, під час мітингу опозиції (близько 14.20) невідомі у спортивних костюмах до крові побили журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Це відбувалося на очах правоохоронців, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу. Також представники міліції не скористалися фото і відеоматеріалами, аби оперативно затримати нападників.

Як відомо, Шевченківським райуправлінням міліції у зв'язку з подіями 18 травня в центрі Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч. 1 ст.171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).