Зустріч Януковича і голів фракцій ВР уже закінчилась
Зустріч Президента України Віктора Януковича з лідерами трьох фракцій парламенту щойно завершилася.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції КПУ Петро Симоненко, який щойно вийшов з будівлі Адміністрації Президента.
Він повідомив, що під час зустрічі Президент та керівники фракцій висловили свої точки зору та побажання щодо того, як покращити роботу парламенту, і на яких питаннях потрібно зосередити увагу.
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“Ні про ще не домовлялися, просто кожен висловив свою позицію”, - сказав Симоненко.
Симоненко відзначив, що хотів би відчути результати цієї зустрічі. “Якщо у Верховній Раді буде справді робота спрямована на те, щоб приймати закони для народу України, тоді і буде результат цієї зустрічі”, - сказав лідер КПУ.
Також на запитання журналістів, чи давав Президент учасникам зустрічі якісь настанови, Симоненко відзначив, що йому особисто не давав.