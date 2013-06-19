Зустріч Януковича і голів фракцій ВР уже закінчилась

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції КПУ Петро Симоненко, який щойно вийшов з будівлі Адміністрації Президента.

Він повідомив, що під час зустрічі Президент та керівники фракцій висловили свої точки зору та побажання щодо того, як покращити роботу парламенту, і на яких питаннях потрібно зосередити увагу.

На тему: Янукович переконує, що розмови про приватизацію ГТС - це провокація

“Ні про ще не домовлялися, просто кожен висловив свою позицію”, - сказав Симоненко.

Симоненко відзначив, що хотів би відчути результати цієї зустрічі. “Якщо у Верховній Раді буде справді робота спрямована на те, щоб приймати закони для народу України, тоді і буде результат цієї зустрічі”, - сказав лідер КПУ.

Також на запитання журналістів, чи давав Президент учасникам зустрічі якісь настанови, Симоненко відзначив, що йому особисто не давав.