Зустріч Януковича і голів фракцій ВР уже закінчилась

16:39, 19 червня 2013
Політика
803 0

Зустріч Президента України Віктора Януковича з лідерами трьох фракцій парламенту щойно завершилася.

Симоненко каже, що ні про що не домовлялись

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції КПУ Петро Симоненко, який щойно вийшов з будівлі Адміністрації Президента.

Він повідомив, що під час зустрічі Президент та керівники фракцій висловили свої точки зору та побажання щодо того, як покращити роботу парламенту, і на яких питаннях потрібно зосередити увагу.

На тему: Янукович переконує, що розмови про приватизацію ГТС - це провокація

“Ні про ще не домовлялися, просто кожен висловив свою позицію”, - сказав Симоненко.

Симоненко відзначив, що хотів би відчути результати цієї зустрічі. “Якщо у Верховній Раді буде справді робота спрямована на те, щоб приймати закони для народу України, тоді і буде результат цієї зустрічі”, - сказав лідер КПУ.

Також на запитання журналістів, чи давав Президент учасникам зустрічі якісь настанови, Симоненко відзначив, що йому особисто не давав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter