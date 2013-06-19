Янукович переконує, що розмови про приватизацію ГТС - це провокація

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Взагалі, слово приватизація ніколи не використовувалось ні на яких переговорах. Ні з ким. Ми не вживали слово «приватизація». Це все чутки чи домисли, можливо, навіть провокація. Але ми не живемо за рахунок чуток», - сказав Янукович.

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За словами глави держави, зараз ведеться робота щодо підготовки української газотранспортної системи до її модернізації.

Президент підкреслив, що модернізація української ГТС спрямована, перш за все, на підтримку технічної надійності цієї системи, а також зберігання певних обсягів прокачування газу.

На переконання Президента, цього можна досягти за рахунок об’єднання зусиль споживачів, транзитерів і постачальників газу.

«Сьогодні є велике бажання зробити консорціум «Україна - Європа - Росія», - наголосив Янукович.

При цьому він підкреслив, що без участі парламенту будь-яке рішення щодо створення консорціуму прийматися не буде.