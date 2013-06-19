Яценюк: чи блокуватиме опозиція Раду - залежатиме від поведінки ПР

Рішення опозиції про можливе подальше блокування роботи Верховної Ради залежатиме від дій Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів, чи блокуватиме ще опозиція роботу ВР до 5 липня (останній день поточної сесії ВР).

“Все залежить від того, як далі буде поводити себе Партія регіонів”, - сказав він.

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Крім того, Яценюк зазначив, що вважає доцільним, аби Президент виступив на закритті сесії Верховної Ради України. “Тобто це на наступному пленарному тижні”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 і 7 червня опозиційні фракції заблокували трибуну ВР, вимагаючи, щоб Президент особисто представив у парламенті щорічне послання, текст якого в друкованій формі був розданий депутатам.

Президент Янукович запросив на зустріч лідерів фракцій парламенту, яка відбулася сьогодні в АП.

Лідери «УДАРу» і «Свободи» Віталій Кличко та Олег Тягнибок не брали участі в цій зустрічі.

Водночас за її результатами лідер КПУ поінформував, що Президент може виступити у ВР під час закриття сесії парламенту.