Рибак сподівається, що йому не доведеться проводити виїзне засідання

Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що опозиція не блокуватиме роботу ВР і тому виїзне засідання парламенту не потрібне буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Спікер зазначив, що дуже не хотів би, щоб проводилося засідання парламенту без опозиції.

“Хочу, щоб сесія була в повному складі”, - наголосив Рибак.

Він висловив сподівання, що “настрій є такий, щоб працювати на цьому тижні”. Рибак підкреслив, що не хотів би, щоб відбувалося виїзне засідання парламенту, оскільки для проведення засідання є парламентська зала. В той же час спікер додав, що “більшість сьогодні, десь 250-260 депутатів, наполягають, щоб відбувалася сесія, відбувався розгляд питань порядку денного”.

“То де вона буде, чи це виїзне, чи не виїзне засідання, я не знаю”, - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня парламент працював лише два дні: 4 і 5 червня.

6 червня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Зранку 7 червня опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.

11 червня Президент Віктор Янукович закликав депутатів провести позачергову сесію парламенту, щоб ухвалити необхідні для країни закони.

“Наша позиція принципова. Якщо буде далі продовжуватись блокування парламенту, треба проводити позачергову сесію і приймати рішення. Ми це робимо заради людей”, - сказав Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ.