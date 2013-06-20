Газпром: Газопровід в обхід України можна запустити в дуже стислі строки

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі глави компанії Олексія Міллера і першого заступника прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимира Сємашка в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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«Окрему увагу сторони приділили перспективному проекту «Ямал-Європа-2», по якому до кінця поточного року буде підготовлено техніко-економічне обгрунтування. Наголошувалося, що проект має низку конкурентних переваг. Так, для реалізації першого етапу проекту на території Білорусі буде потрібна лише реконструкція і модернізація газотранспортних потужностей, що можна зробити в дуже короткі строки», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, в ході зустрічі були розглянуті питання співпраці Росії і Білорусі в газовій сфері. Зокрема, йшлося про роботу дочірнього підприємства «Газпрому» - «Газпром трансгаз Білорусь» і розвиток газотранспортної системи на території республіки.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Надзвичайний і Повноважний посол РФ у Білорусі Олександр Суриков заявив, що остаточно питання про будівництво другої гілки газопроводу «Ямал-Європа» буде вирішено в листопаді 2013 року, а поки що проводиться підготовка ТЕО і бізнес-плану проекту.

Довідка УНІАН. 3 квітня т.г. президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Ямальським газопроводом, який проходить через територію Білорусі і Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння з проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене упродовж шести місяців. Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити територією Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових постачаннях газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал–Європа-2», і не зобов'язує нікого ані будувати новий трубопровід, ані підписувати якісь контракти в майбутньому.

Пропозиція росіян повернутися до проекту "Ямал-2" і несподіване для більшості польських чиновників на чолі з прем'єром Туском підписання меморандуму викликало шквал коментарів у польських ЗМІ, які привели до відставки міністра держмайна Польщі Миколи Будзановського.