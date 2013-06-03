У Росії вже «не знають», чи будуватимуть газопровід в обхід України

Рішення про будівництво за ініціативою Росії чергового газопроводу в обхід України «Ямал-Європа-2» поки не прийнято.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російської партії влади «Єдина Росія», про це голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила сьогодні, 3 червня, під час прес-конференції, присвяченої відкриттю П'ятого форуму регіонів Росії та Польщі в Нижньому Новгороді.

«Меморандум не є документом, що зобов'язує. Твердження, що з'явилися, про нібито ухвалене рішення абсолютно некоректні», - сказала Матвієнко.

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Вона звернула увагу на те, що російські та польські представники газової галузі підписали меморандум про можливість будівництва через територію Польщі нової газової магістралі «Ямал-Європа-2».

За її словами, корпоративне співробітництво між різними країнами є загальносвітовою практикою, яка допомагає виробляти рішення, що затверджуються потім керівництвом.

«Тому після вивчення ті або інші рішення будуть представлені на розгляд політичного керівництва Польщі та Росії, лише після цього буде рішення», - сказала вона.

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У свою чергу маршал сенату Польщі Богдан Борусевич підкреслив, що Польща зацікавлена в співробітництві за проектом.

Він зазначив, що інфраструктура для газопроводу на території Польщі вже є. «Наразі пропозиції російської сторони потребують проведення економічного та екологічного аналізу», - сказав маршал.

Довідка УНІАН. 3 квітня 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвРоПолГаз» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту має бути підготовлено упродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвРоПолГаз" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал-Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати якісь контракти в майбутньому.

19 квітня Туск прийняв рішення звільнити міністра державного майна Міколая Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".

15 травня Міллер заявив, що газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України може бути побудований в «дуже-дуже» стислі терміни, оскільки не потребує великих витрат.

У разі реалізації проекту цей газопровід стане третім в обхід України після вже збудованого росіянами "Північного потоку" і "Південного потоку", будівництво якого почалося наприкінці 2012 року.