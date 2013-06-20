Замість оголошення перерви Рибак закрив вечірнє засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того як в залі почалося словесне протистояння між депутатами від опозиції та більшості.

За словами Рибака, дві опозиційні фракції вимагали оголосити перерву для проведення консультацій щодо питань порядку денного роботи ВР.

Рибак не оголосив перерву, зазначивши, що зробить це після розгляду законопроектів, які стосувалися внесення змін до законодавства у зв’язку із створенням Міністерства доходів і зборів України.

Водночас біля трибуни підійшли депутати від опозиції і почали наполягати на оголошенні перерви. Суперечка тривала кілька хвилин, і в результаті Рибак достроково закрив засідання парламенту. Він вкотре обмовився, заявивши, що закриває сесію Верховної Ради. Обмовляючись, Рибак мало не щодня закриває сесію.