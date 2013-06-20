Єфремов: Президент не може помилувати Тимошенко через «грошові питання»

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ПР сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо обговорення можливості лікування Тимошенко за кордоном на вчорашній зустрічі лідерів парламентських фракцій з Президентом.

«Рішення, які знаходяться у юридичній площині, в кабінеті Президента прийматися не можуть», - зауважив Єфремов.

Він додав, що у разі звернення Тимошенко або інших осіб, як у випадку з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, може бути використаний механізм помилування.

«На жаль, в рамках законодавства, яке у нас є, Президент не може використовувати цей механізм, тому що там є певні грошові питання, пов’язані з державним бюджетом”, - сказав Єфремов.

Він додав, що за одним із судових рішень, структура, якою керувала Тимошенко, має борг у розмірі 405 млн. доларів.

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“Плюс, здається, близько 60 млн в державний бюджет податків мають заплатити. Це прямі збитки державі, яких вона зазнала, наш бюджет, у зв’язку з розрахунками по Російській Федерації, які її фірма напрацювала”, - сказав Єфремов.

Він додав, що Президент не може винести позитивне рішення стосовно Тимошенко і сказати людям, що він «вибачив борг у 405 мільйонів».

«Це не в його повноваженнях”, - додав лідер фракції ПР.

На уточнююче запитання про те, що Тимошенко не можна амністувати, бо вона винна державі гроші і має їх сплатити, Єфремов відповів: “Так”.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2012 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою кетувала Тимошенко, і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол).

22 вересня 2012 року народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська заявила, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займалася газовим питанням, виявила, що Тимошенко, коли йшла на підписання газових контрактів у 2009 році, мала борг перед Росією в 405 млн дол.