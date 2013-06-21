Грищенко пояснював Microsoft, чому в держорганах користуються піратським ПЗ

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко обговорив з головою європейського відділення корпорації «Майкрософт» Яном Мюлфайтом проблеми використання неліцензійного програмного забезпечення на комп’ютерах в органах виконавчої влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

Грищенко заявив, що за десять років частка «піратських» програм, що використовуються в державних установах зменшилася в два з половиною рази, але український уряд усвідомлює необхідність стовідсоткової легалізації всього програмного забезпечення. На ці потреби в цьогорічному бюджеті виділено 100 млн. гривень.

Зі свого боку, представник корпорації підтвердив, що компанія «Майкрософт» дуже зацікавлена в українському ринку і готова шукати компромісні підходи для мінімізації витрат України в рамках процесу легалізації комп’ютерних програм.

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В свою чергу його колега, генеральний директор «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків, зазначив: «Сьогодні від України очікують активної позиції у вирішенні питання захисту авторських прав. Ми сподіваємося, що ближчим часом зможемо досягти згоди у ключовому питанні – легалізації ПЗ в органах влади». Учасниками зустрічі було намічено конкретний алгоритм практичної взаємодії в цьому питанні.

«Україна вживає енергійних зусиль для посилення захисту прав інтелектуальної власності. Це необхідно не лише з точки зору виконання наших міжнародних зобов’язань, а, в першу чергу, це є невід’ємною складовою підтримки розвитку національної ІТ-галузі. Українські програмісти повинні мати надійні гарантії, що їх праця приноситиме їм відповідні доходи завдяки надійному захисту авторських прав на програмне забезпечення», - підкреслив Грищенко. При цьому він закликав «Майкрософт» активніше підключатися до інформаційної роботи з метою роз’яснення українським громадянам і, особливо, молодим Інтернет-користувачам необхідності поваги до інституту інтелектуальної власності.

Представники корпорації, в свою чергу, повідомили про плани ближчим часом долучитися до масштабної кампанії з формування негативного ставлення до піратських Інтернет-сайтів з боку рекламодавців та інших представників бізнесу.