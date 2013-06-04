Українців позбавлять доступу до піратських сайтів - ЗМІ

Законопроект пропонує правовласникам звертатися зі скаргою на піратські сайти в Держслужбу інтелектуальної власності, пише газета Коммерсант-Україна. Для звернення заявнику необхідно буде надати копії реєстраційних документів, нотаріально завірені копії договорів, що підтверджують його авторські або суміжні права, перелік піратських файлів, розміщених в інтернеті, а також завірені переклади документів, якщо вони випущені на іноземних мовах. Одночасно правовласник повинен буде звернутися до хостинг-провайдера, на потужностях якого розміщений піратський контент. Останній у свою чергу буде зобов'язаний у дводенний термін повідомити адміністрацію ресурсу про скаргу.

Держслужбі інтелектуальної власності надається 10 днів на розгляд звернення правовласника - за цей період вона зобов'язана визначити, чи законно розміщений контент, а також опублікувати на своєму сайті перелік адрес, за якими розміщена піратська продукція. Після публікації у адміністрації ресурсу-порушника є два тижні, щоб надати відомству документи, що підтверджують законність розміщення.

Після отримання цих документів Держслужба протягом 10 днів буде зобов'язана прийняти остаточне рішення про те, чи має місце порушення авторських або суміжних прав, а потім надіслати рішення заявнику, адміністрації ресурсу і хостинг-провайдеру. За розгляд документів відомство має намір стягувати плату - як з правовласників, так і з власників ресурсів - 1% неоподатковуваного мінімуму (0,17 грн) за кожен аудіофайл, зазначений у заяві, і один неоподатковуваний мінімум за кожен відеофайл або комп'ютерну програму.

У тому разі, якщо контент, розміщений на дата-центрі, визнаний піратським, хостинг-провайдер зобов'язаний заблокувати доступ до файлів, а якщо така технічна можливість відсутня - і зовсім відключити ресурс-порушник від інтернету. Дата-центри також зобов'язані розривати договори з сайтами, тричі протягом року викритими в розміщенні піратських файлів.