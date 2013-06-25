Ставицький підтвердив, що Газпром блокує реверс газу в Україну через Словаччину

Про це повідомляє РІА "Новости".

На тему: Ставицький: Реверс зі Словаччини дозволить повністю диверсифікувати постачання газу

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про те, що "Газпром" блокує постачання газу через Словаччину, міністр сказав: "Остаточно я, може, і не прокоментую, але деякою мірою ця інформація вірна ".