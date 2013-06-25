Ставицький підтвердив, що Газпром блокує реверс газу в Україну через Словаччину

10:02, 25 червня 2013
Політика
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Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький частково підтвердив інформацію про те, що "Газпром" блокує реверсні поставки в Україну з Європи через Словаччину.

Едуард Ставицький

Про це повідомляє РІА "Новости".

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про те, що "Газпром" блокує постачання газу через Словаччину, міністр сказав: "Остаточно я, може, і не прокоментую, але деякою мірою ця інформація вірна ".

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