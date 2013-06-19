Ставицький: Реверс зі Словаччини дозволить повністю диверсифікувати поставки газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

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«Відкривши третій маршрут (через Словаччину), ми зможемо повністю диверсифікувати поставки до України природного газу. Але це не говорить про те, що ми не працюватимемо з нашими російськими колегами. Ми працюватимемо, і для нас це є на сьогоднішній день пріоритетним напрямом, оскільки основний обсяг газу йде через територію Росії», - сказав Ставицький.

Нагадаємо, раніше Ставицький повідомляв, що договір про поставки газу з Європи через територію Словаччини в режимі реверсу планується підписати 15-20 червня цього року. 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

З 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу. Потім наприкінці березня 2013 року до реверсних поставок за контрактом з RWE приєдналася і Угорщина.

За даними оператора газотранспортної системи України – компанії «Укртрансгаз», з листопада 2012 року по 1 червня 2013 року загальний обсяг надходження природного газу з (території) Польщі та Угорщини орієнтовно становив 420 млн. куб. м.

Кабінет міністрів України в квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.