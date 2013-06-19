Ставицький: Реверс зі Словаччини дозволить повністю диверсифікувати поставки газу
Відкриття маршруту поставок природного газу через територію Словаччини дозволить Україні повністю диверсифікувати його постачання на територію країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.
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«Відкривши третій маршрут (через Словаччину), ми зможемо повністю диверсифікувати поставки до України природного газу. Але це не говорить про те, що ми не працюватимемо з нашими російськими колегами. Ми працюватимемо, і для нас це є на сьогоднішній день пріоритетним напрямом, оскільки основний обсяг газу йде через територію Росії», - сказав Ставицький.
Нагадаємо, раніше Ставицький повідомляв, що договір про поставки газу з Європи через територію Словаччини в режимі реверсу планується підписати 15-20 червня цього року. 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.
З 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу. Потім наприкінці березня 2013 року до реверсних поставок за контрактом з RWE приєдналася і Угорщина.
За даними оператора газотранспортної системи України – компанії «Укртрансгаз», з листопада 2012 року по 1 червня 2013 року загальний обсяг надходження природного газу з (території) Польщі та Угорщини орієнтовно становив 420 млн. куб. м.
Кабінет міністрів України в квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.