Яценюк - у штаб-квартирі МВФ: Фондувати корупційний уряд не можна

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав під час зустрічі із головою політради ВО «Батьківщина», головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком у штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні.

Під час зустрічі було обговорено сучасний економічний стан України, і Яценюк наголосив, що сьогодні питання фінансової стабільності країни є надважливим.

За його словами, в Україні є всі ознаки економічної рецесії, а саме - нульовий ріст ВВП, суттєве 10-відсоткове падіння промислового виробництва, нульова інфляція, яка означає не контроль над цінами, а падіння споживання і купівельної спроможності, та неймовірний ріст державного боргу - майже двократний за останні два роки.

Яценюк назвав важливою співпрацю уряду з МВФ. «Без програми МВФ Україні буде складно стабілізувати економічну ситуацію», - сказав він.

Він вважає, що МВФ повинен виставити чіткі критерії для отримання Україною кредиту. «Наша позиція: необхідна програма з посиленими вимогами, насамперед в частині реальних дій по боротьбі з корупцією, а також підвищення конкурентоздатності економіки України, в тому числі подолання негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу», - підкреслив Яценюк.

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«Уряд повинен подати чітку і зрозумілу програму дій стабілізації економіки», - зазначив Яценюк.

За його словами, «фондувати корупційний уряд не можна», тому уряд України має почати боротися з корупцією, показати реальний план, і це має бути однією з ключових вимог МВФ. «Не стільки важливе питання підняття тарифів, як питання боротьби з корупцією в Україні і виконання реальних реформ зі стабілізації економіки», - підкреслив Яценюк.