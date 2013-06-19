Янукович каже, що Україна не може погодитись на умову МВФ

Вимоги Міжнародного валютного фонду щодо підвищення ціни на газ для населення є неприйнятними, наголошує Президент України Віктор Янукович.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це Янукович сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій.

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«Ті вимоги, які висуває сьогодні МВФ, вони для нас неприйнятні. Це підвищення рівня оплати населення за газ. Ми не можемо на це погодитись. Тому що це може мати негативні соціальні наслідки для населення», - сказав Янукович.