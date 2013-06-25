Опозиція вимагає припинити переслідування її депутатів та їхніх родин

Про це йдеться у заяві опозиціонерів, яку на своїй сторінці у Facebook розмістила народний депутат від “Батьківщини” Леся Оробець.

Заяву підписали лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, лідер «УДАРу» Віталій Кличко, лідер «Свободи» Олег Тягнибок та ще понад 100 представників опозиції в парламенті.

«В цивілізованих державах опозиціонер захищений судом від адміністративного тиску. А в нас усі гілки влади – і виконавча, і судова, і законодавча – зрощені в одну велику зневагу до політичного вибору особи», - пише Оробець.

У заяві депутати нагадують про «протиправну практику політичних утисків», яка почалася з ув’язнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра МВС Юрія Луценка.

Водночас останнім часом, стверджується у заяві, відбуваються «десятки подібних випадків». Зокрема, йдеться про «тиск на родини народних депутатів Ірини Купрейчик, Лесі Оробець і кандидата у народні депутати по 132 мажоритарному округу Аркадія Корнацького».

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«Опозиціонерів шантажують нищенням підприємств, до яких мають відношення родичі народних депутатів або кандидатів у народні депутати», - сказано в заяві.

Відзначається, що «за сприяння місцевої влади та правоохоронних органів організовуються рейдерські збройні напади. Податкова адміністрація проводить необґрунтовані податкові перевірки та здійснює систематичний тиск на підприємства та фірми, які належать опозиційним діячам або їхнім родинам».

Зокрема, у заяві наводиться приклад, що податкова міліція Сумської області 18 травня відкрила провадження за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Нива-Агротех». У цій справі допитують депутата від «Батьківщини» Ірину Купрейчик, «змушуючи її вийти із опозиційної фракції».

«Не менш безпідставно порушено кримінальну справу нібито за несплату податків проти ТОВ «Фенікс Капітал», у якій працює чоловік народного депутата від «Батьківщини» Лесі Оробець – Олександр Омельчук, який внаслідок такого тиску змушений виїхати за межі України», - йдеться у заяві.

Натомість, Оробець пропонують «змінити її політичну позицію і відмовитися від антикорупційної діяльності в обмін на «правовий» розгляд резонансної справи», говорять в опозиції.

Крім того, у заяві нагадують про спроби рейдерського захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких», засновником якої є кандидат у народні депутати від опозиції в 132 окрузі у Первомайську Аркадій Корнацький.

«Народні депутати України розцінюють подібні дії з боку органів української влади як демонстрацію вибіркового правосуддя, а також свідчення прямого тиску на політичну позицію і волю депутатів від опозиції, грубе порушення міжнародних зобов’язань України, вимог української Конституції, відповідальність за яку прямо несе нинішній гарант Основого закону – Віктор Янукович», - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Оробець заявила, що її чоловік змушений був залишити Україну через тиск на їхню родину.

Крім того, вона повідомила, що їй надходять дзвінки з прихованих номерів про те, що «моя політична позиція вельми потрібна».

18 червня в Первомайському районі Миколаївської області сталося збройне зіткнення між працівниками ТОВ «Агрофірма Корнацьких», які працювали на полі, і групою нападників-молодчиків від ТОВ «Партнер-Агро». У результаті збройного зіткнення шестеро людей, серед яких і з вогнепальними пораненнями, опинилися в лікарні.