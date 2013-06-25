Українські студенти отримують вдесятеро більше стипендій у Польщі, ніж у Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це керівник Росспівробітництва Костянтин Косачов повідомив на міжнародній конференції «Російсько-українські відносини: реалії і перспективи», що проходить у Москві.

«У мене серце кров'ю обливається, коли дізнаюся, що з України в Росію запрошується близько 200 студентів на бюджетні місця, тоді як в іншу сусідку України – Польщу - таким самим чином виїжджає близько 2 тисяч українських студентів. Вдесятеро більше, і це несправедливо по відношенню до історії, географії, спадщини і нашого спільного майбутнього», - сказав Косачов.

Він повідомив, що зараз в Росії опрацьовується питання збільшення таких бюджетних місць для іноземних студентів, зокрема українських - до 10-15 тисяч місць.