Янукович візьме участь у зустрічі Вишеградської четвірки
14:03, 25 червня 2013Політика
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2-3 липня Янукович візьме участь у зустрічі глав держав Вишеградської четвірки.
Янукович поїде в Польщу
Президент України Віктор Янукович візьме участь у зустрічі глав держав Вишеградської четвірки у польській Віслі 2-3 липня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Польщі Броніслава Коморовського.
Президенти Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та України також відвідають Краків та Величку.
Як повідомляв УНІАН, під час саміту глав держав Центральної Європи, який відбувся у Братиславі (Словаччина) 13 червня, Коморовський запросив Януковича відвідати Віслу.
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