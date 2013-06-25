Янукович візьме участь у зустрічі Вишеградської четвірки

Президент України Віктор Янукович візьме участь у зустрічі глав держав Вишеградської четвірки у польській Віслі 2-3 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Польщі Броніслава Коморовського.

Президенти Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та України також відвідають Краків та Величку.

Як повідомляв УНІАН, під час саміту глав держав Центральної Європи, який відбувся у Братиславі (Словаччина) 13 червня, Коморовський запросив Януковича відвідати Віслу.