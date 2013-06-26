Кваснєвський відповів на запитання «Чого вони до чорта там від нас хочуть?»

Колишній Президент Польщі Александр Кваснєвський наголошує на важливості виконання Україною “домашнього завдання”, необхідного для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кваснєвський сказав на міжнародній конференції “Наркополітика в Східній Європі у контексті корупції”.

“Все, що ви тут робите у зв’язку із перспективою асоціації України з Європою, це все для вас. Навіть якщо ви не хочете входити в ЄС, то і в цій ситуації ви маєте зробити певні зміни у галузі права, в економіці і в багатьох інших справах, оскільки це потрібно передусім вам”, - сказав Кваснєвський.

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Він зазначив, що, відмовляючись від європейської перспективи, Україна відмовляється від досвіду.

За словами Кваснєвського, йому доводиться чути в Україні висловлювання на кшталт: “Ми вже втомились від цих вимог. Чого вони до чорта там від нас хочуть?”. У зв’язку з цим він зазначив, що коли Польща входила у Європейський Союз, європейці також говорили про необхідність виконання “домашньої роботи”.

“Я почувався як дитина, якій батьки постійно кажуть зробити домашнє завдання, але, дивлячись тепер на перебування у ЄС Польщі, я можу сказати, що там, де ми краще зробили “домашнє завдання”, у нас більше успіхів, а там, де ми погано зробили, маємо проблеми”, - додав Кваснєвський.