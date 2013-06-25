Азаров переконував Європу, що Україна виконає всі зобов'язання

Україна виконає усі взяті на себе зобов'язання для підписання Угоди про асоціацію у листопаді поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на прес-конференції після засідання Ради із співробітництва Україна-ЄС у Люксембурзі. Він зазначив, що після нинішніх переговорів є упевненість у тому, що Україна і ЄС у своїй співпраці рухаються у правильному напрямі.

«Я думаю, що найголовніше, що є упевненість, що ми рухаємося у правильному напрямі. І Україна демонструє достатньо серйозне просування у цій області», - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що для підписання Угоди про асоціацію Україні необхідно ще провести певну роботу.

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«Залишилося немало зробити, але у нас є упевненість, що ми виконаємо те, що узяли на себе. Ще раз наголошую, що все, що ми узяли на себе, це перш за все ті реформи, які ми повинні реалізувати на користь України і на користь українського народу. І саме це вселяє упевненість, що ми це зробимо», - сказав Азаров.

Він також зазначив, що сьогоднішні переговори пройшли «у відвертому, прагматичному і конструктивному» дусі. Були обговорені всі теми, з яких виникали якісь питання у європейської сторони.

Відповідаючи на питання щодо того, що Євросоюз останнім часом дещо квапить Україну в плані виконання умов для підписання Угоди, і все частіше і частіше показує «на годинник», Азаров заявив, що у нього є свій годинник, за яким він відстежує час.

«У мене свій годинник на руці є», - сказав Азаров, вказавши пальцем на свій наручний годинник.